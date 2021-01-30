Son dakika haber: "Karatepe kilimleri" coğrafi işaret alma yolunda
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Son dakika haber: "Karatepe kilimleri" coğrafi işaret alma yolunda

30.01.2021 11:57 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:57
Son dakika haber:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyünde, kadınların geleneksel yöntemlerle dokuduğu kilimlerin coğrafi işaretle tescillenmesi için başvuru yapıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyünde, kadınların geleneksel yöntemlerle dokuduğu kilimlerin coğrafi işaretle tescillenmesi için başvuru yapıldı.

Karatepe Kilimleri Kooperatifi Başkanı Yüksel Cafri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kilimlerin coğrafi işaret belgeli olarak tescillenmesi amacıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kadirli Ticaret Borsası ile Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) başvurduklarını söyledi.

Koyun yününden elde edilen ve kök boyayla renklendirilen ipliklerle dokunan Karatepe kiliminin, coğrafi işaret belgesi almasıyla değerinin daha da artacağını ifade eden Cafri, şöyle devam etti:

"Osmaniye, Kadirli ve çevre köylerde kilim dokuyarak yüzlerce insan ekmek parası kazanıyor. Tescil belgesi, Karatepe kilimlerinin marka değerini ortaya çıkaracak. Burası cazibe merkezi haline gelecek. Turistler daha fazla ilgi gösterecek. Kök boya, yün ve kilim dokumada kaliteyi biraz daha arttıracağız. Bu şekilde ülke ve bölge ekonomisine daha fazla katkı sunacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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