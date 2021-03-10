Son dakika haber! Karate 1 Premier Lig müsabakalarına seyirci alınmayacak
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Son dakika haber! Karate 1 Premier Lig müsabakalarına seyirci alınmayacak

10.03.2021 10:09 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:12
Son dakika haber! Karate 1 Premier Lig müsabakalarına seyirci alınmayacak

Son dakika spor haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'da gerçekleşecek Karate 1 Premier Lig müsabakaları seyircisiz yapılacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'da gerçekleşecek Karate 1 Premier Lig müsabakaları seyircisiz yapılacak.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamada, 12-14 Mart'ta organize edilecek turnuvaya, Dünya Karate Federasyonunun aldığı karar doğrultusunda pandemi nedeniyle seyirci alınmayacağı belirtildi.

İstanbul Yeşilköy'deki WOW Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Karate 1 Premier Lig müsabakalarına 80 ülkeden 650 sporcunun katılması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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