Son dakika haber! Karate 1 Premier Lig müsabakalarına seyirci alınmayacak
10.03.2021 10:09 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:12
Son dakika spor haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'da gerçekleşecek Karate 1 Premier Lig müsabakaları seyircisiz yapılacak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'da gerçekleşecek Karate 1 Premier Lig müsabakaları seyircisiz yapılacak.
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamada, 12-14 Mart'ta organize edilecek turnuvaya, Dünya Karate Federasyonunun aldığı karar doğrultusunda pandemi nedeniyle seyirci alınmayacağı belirtildi.
İstanbul Yeşilköy'deki WOW Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Karate 1 Premier Lig müsabakalarına 80 ülkeden 650 sporcunun katılması bekleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki