Son dakika haber | Karasu Nehri'nde toplu balık ölümü
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Son dakika haber | Karasu Nehri'nde toplu balık ölümü

İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Karasu Nehri'nde toplu balık ölümü Muş Ovası'ndan geçen Karasu Nehri'nde yaşanan balık ölümleri, çevrede tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşları tedirgin etmeye başladı.

Karasu Nehri'nde toplu balık ölümü

MUŞ - Muş Ovası'ndan geçen Karasu Nehri'nde yaşanan balık ölümleri, çevrede tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşları tedirgin etmeye başladı.

Merkeze bağlı Yeşilce Mahallesi ve kırsal bölgelerden geçen Karasu Nehri'nde toplu balık ölümleri yaşanıyor. Ölen balıkların bir kısmı karaya vururken, bir kısmı da nehrin üzerini kapladı. Çevrede kötü koku oluşurken, bölgede tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar ise balık ölümlerinden endişe duyuyor.

Merkeze bağlı Yeşilce Mahallesi'nde ikamet eden ve hayvancılıkla uğraştığını ifade eden vatandaşlardan Fehmi İşer, "Karasu Nehri kenarında kaz çiftliğim var. Nehrin kenarına geldiğimizde binlerce balığın öldüğünü gördük. Tabi bundan da endişelendik doğal olarak. Çünkü bu Karasu Nehri'nden tarla, bağ, bahçeler ve aynı zamanda hayvanlarımız bir şekilde nemalanıyor. Bundan dolayı bu balık ölümlerini etkileyen kimyasal herhangi bir şey varsa haliyle biz de etkileneceğiz. Yetkililerin acil olarak buradan numune almalarını ve gereken müdahaleyi yapmalarını istiyoruz" dedi.

"Balık ölümlerinden dolayı tedirginiz"

Yeşilce Mahallesi'nde tarım işiyle uğraşan vatandaşlardan Mensur Erikli ise "Mahallemizin yakınından Karasu Nehri geçiyor. Nehirde balık ölümleri gerçekleşiyor. Bu balık ölümlerinden dolayı tedirginiz. Hayvanlarımız burada su içiyor, burada balıkları yiyor. Çok sayıda balık ölümü var. Yetkililerin gelip burada inceleme başlatmasını istiyoruz" diye konuştu.

Son dakika haber | Karasu Nehri'nde toplu balık ölümü
Son dakika haber | Karasu Nehri'nde toplu balık ölümü
Son dakika haber | Karasu Nehri'nde toplu balık ölümü
Son dakika haber | Karasu Nehri'nde toplu balık ölümü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu

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