Son dakika haber: Karasu'da trafik kazası: 1 yaralı
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Son dakika haber: Karasu'da trafik kazası: 1 yaralı

03.01.2021 10:51 | Son Güncelleme: 03.01.2021 10:54
Son dakika haber: Karasu'da trafik kazası: 1 yaralı

Bir son dakika haberine göre Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Yenimahalle İstanbul Caddesi'nde seyreden Osman Y. idaresindeki 41 ACN 869 plakalı ATV aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak takla attı.

Yaralı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Osman Y. buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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