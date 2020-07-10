Son dakika haber! Karar sürecinde Ayasofya'nın içi görüntülendi
Gelen son dakika haberlerine göre Caner Sönmezİstanbul(İHA)- Danıştayın kararı beklenirken Ayasofya'nın içi görüntülendi.
10.07.2020 15:07 | Son Güncelleme: 10.07.2020 16:11
Caner Sönmez
İstanbul(İHA)- Danıştayın kararı beklenirken Ayasofya'nın içi görüntülendi. Yerli ve yabancı turistlerin Ayasofya'yı ziyaret ederek içinde fotoğraf çektiği görüldü.
İstanbul'un simgeleri arasında yer alan Ayasofya'nın yeniden ibadete açılıp açılmayacağının kararının bugün açıklanması bekleniyor. Danıştayın kararı beklenirken Ayasofya'nın içi görüntülendi. Yerli ve yabancı turistlerin Ayasofya'yı ziyaret ederek içinde fotoğraf çektiği görüldü. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA