Son dakika haber! Karapınar Merkez Sulama Kooperatifinden Karapınar Devlet Hastanesine destek
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Son dakika haber! Karapınar Merkez Sulama Kooperatifinden Karapınar Devlet Hastanesine destek

Son dakika haber! Karapınar Merkez Sulama Kooperatifinden Karapınar Devlet Hastanesine destek
Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Karapınar Merkez Sulama Kooperatifince, Karapınar Devlet Hastanesine bağış yapıldı.

Karapınar Merkez Sulama Kooperatifince, Karapınar Devlet Hastanesine bağış yapıldı.

Kooperatif Başkanı İsmet Çorakçı ve yönetimi kurulu, Karapınar Hastanesini ziyaret etti.

Ziyarette, Merkez Sulama Kooperatifi Yönetim Kurulu, kooperatif adına hastaneye bağışta bulundu.

Kooperatif Başkanı İsmet Çorakçı,"Hastanemize yaptığımız bağışla, onlara destek olmak istedik. Zor dönemde yaptıkları mücadele nedeniyle hastane çalışanlarımızı kutluyorum. Hemşehrilemizin sağlığı her şeyden önemli." diye konuştu.

Karapınar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ertuğrul Yaralı da bağış dolayısıyla Çorakçı'ya teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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