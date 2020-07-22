Son dakika haber | Karapınar'da "sosyal mesafesiz" alışveriş tepki topladı Son dakika habere göre Konya'nın Karapınar ilçesinde, bazı vatandaşların sosyal mesafe gözetmeksizin, seyyar satıcıda alışveriş yapması tepkiye neden oldu.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, bazı vatandaşların sosyal mesafe gözetmeksizin, seyyar satıcıda alışveriş yapması tepkiye neden oldu. Eski Anıt bölgesinde gömlek satışı yapan seyyar satıcının tezgahına gelen bazı vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aldırış etmedi, dakikalarca tezgah çevresinde vakit geçtirdi. Şikayet üzerine seyyar satıcının yanına gelen Karapınar Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşları sosyal mesafe ile maske kuralına uymaları konusunda uyardı. Vatandaşların bu şekilde alışveriş yapması, çevredekilerin tepkisini çekti. Kaynak: AA