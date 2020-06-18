Son dakika haber... Karapınar'da sigara denetimi yapıldı
Son dakika haberi: Karapınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede sigara denetimi yaptı.
18.06.2020 12:15 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:53
Karapınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede sigara denetimi yaptı.
Denetimlerde, kapalı alanlarda sigara yasağı uygulamasında bir aksaklık olup olmadığı kontrol edildi.
Ekipler, kapalı alanda sigara yasağına uyan ve bu konudaki uyarı levhalarını asan iş yeri sahiplerine teşekkür etti.
Zabıta ekipleri bu tür denetimlerin belli aralıklarla yapılacağını belirterek, iş yeri sahiplerini ve vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Kaynak: AA