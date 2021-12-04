Son dakika haber | Karantinayı ihlal edip polisten kaçtı, takiple yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Karantinayı ihlal edip polisten kaçtı, takiple yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Karantinayı ihlal edip polisten kaçtı, takiple yakalandı

Son dakika haberine göre KÜTAHYA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan ve 2 kilometrelik takip sonucu yakalanan otomobil sürücüsü M.A.'nın koronavirüs karantinasını ihlal ettiği belirlendi.

KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan ve 2 kilometrelik takip sonucu yakalanan otomobil sürücüsü M.A.'nın koronavirüs karantinasını ihlal ettiği belirlendi. Sağlık ekiplerine teslim edilen M.A., karantina için otele yerleştirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nün Eskişehir kara yolu üzerindeki uygulama noktasına gelen M.A., iddiaya göre, kullandığı 34 TK 30333 plakalı otomobille polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. 2 kilometre süren takibin ardından otomobil, polis ekiplerince önü kesilerek durduruldu. Otomobil sürücüsü M.A.'nın ehliyetsiz olarak araç kullandığı ve koronavirüs karantinasını ihlal ederek dışarı çıktığı tespit edildi. M.A. işlemlerinin ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek, karantina için otele yerleştirildi. Ayrıca M.A.'ya ehliyetsiz olarak araç kullandığı ve karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası uygulandı.


Son dakika haber | Karantinayı ihlal edip polisten kaçtı, takiple yakalandı

Son dakika haber | Karantinayı ihlal edip polisten kaçtı, takiple yakalandı

Son dakika haber | Karantinayı ihlal edip polisten kaçtı, takiple yakalandı

En büyüğü 15 yaşındaki 3 çocuğun çaldıkları araçla 900 KM'lik kaçışı 7. günde son buldu

En büyüğü 15 yaşındaki 3 çocuğun çaldıkları araçla 900 KM'lik kaçışı 7. günde son buldu

 ORDU'DA OTOMOBİL ÇALAN 3 ÇOCUK YAKALANDI

ORDU'DA OTOMOBİL ÇALAN 3 ÇOCUK YAKALANDI

 Aşırı süratli otomobil Kartal sahil yolunda taklalar attı: 1 yaralı

Aşırı süratli otomobil Kartal sahil yolunda taklalar attı: 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title