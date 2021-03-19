Son dakika haber! Karantinada olması gerekirken, kısıtlamada alkol alırken yakalandı
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Son dakika haber! Karantinada olması gerekirken, kısıtlamada alkol alırken yakalandı

19.03.2021 19:22 | Son Güncelleme: 19.03.2021 19:26
Son dakika haber! Karantinada olması gerekirken, kısıtlamada alkol alırken yakalandı

Son dakika gündem haberi: EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, koronavirüs temaslısı olması nedeniyle evinde karantinaya alınan G.Ç., sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olması gereken iş yerinde polis tarafından alkol alırken yakalandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, koronavirüs temaslısı olması nedeniyle evinde karantinaya alınan G.Ç., sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olması gereken iş yerinde polis tarafından alkol alırken yakalandı. İş yerinde alkol alan 2 kişiye toplam 6 bin 800 lira para cezası kesilirken, G.Ç., yurda yerleştirildi.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kuş Sokak üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yaptıkları kontrolde Kuş Sokak üzerindeki iş yerinin içerisinde birilerinin olduğunu fark etti. Kapısı kilitlenen ve ışıkları söndürülen iş yerinde alkol aldığını belirlenen 2 kişi, polisin sözlü uyarısıyla kapıyı açtı. Polis, kapalı olması gereken iş yerinde alkol alan kişilerin G.Ç. ve İ.Ç. olduğunu belirledi. 2 kişiye ilgili maddelerden toplam 6 bin 800lira idari para cezası uygulandı. İş yerinde yapılan aramada bulunan 60 şişe içkiye de el konuldu.Polis yaptığı GBT sorgusunda G.Ç.'nin koronavirüs temaslısı olduğunu ve karantinayı ihlal ettiğini belirledi. G.Ç., İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek, KYK yurduna yerleştirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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