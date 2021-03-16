Son dakika haber... Karantinada olması gereken ve yol kontrolünde yakalanan kişi yurda yerleştirildi
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Son dakika haber... Karantinada olması gereken ve yol kontrolünde yakalanan kişi yurda yerleştirildi

16.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:28
Son dakika haber... Karantinada olması gereken ve yol kontrolünde yakalanan kişi yurda yerleştirildi

Bir son dakika haberine göre Samsun'un Kavak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada olması gereken kişi yurda yerleştirildi.

Samsun'un Kavak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada olması gereken kişi yurda yerleştirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samsun-Ankara kara yolu Çakallı mevkisinde yol kontrolü esnasında E.B'nin (33) karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edildi.

Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 3 bin 469 lira idari para cezası uygulanan E.B, karantina süresini tamamlamak üzere Münevver Ayaşlı Yurdu'na götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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