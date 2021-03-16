Son dakika haber... Karantinada olması gereken ve yol kontrolünde yakalanan kişi yurda yerleştirildi

Bir son dakika haberine göre Samsun'un Kavak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada olması gereken kişi yurda yerleştirildi.