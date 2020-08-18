Son dakika haber | Karantinada olması gereken çiğ köfteci satış yaparken yakalandı
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Son dakika haber | Karantinada olması gereken çiğ köfteci satış yaparken yakalandı

Son dakika haberleri: Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu için karantinada olması gereken çiğ köfteci dükkanda satış yaparken yakalandı.

18.08.2020 09:40 | Son Güncelleme: 18.08.2020 09:45

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu için karantinada olması gereken çiğ köfteci dükkanda satış yaparken yakalandı.

Balkan Caddesi'nde Kovid-19 tanısı konulan bir esnafın dükkanını açtığı ihbarını değerlendiren polis ve sağlık ekipleri bölgede araştırma yaptı.

Ekipler, kontrollerde M.A'nın virüs tanısı sebebiyle izolasyonda bulunması gerektiğini tespit etti.

M.A. evine götürülmek üzere ambulansa bindirildiği sırada, "Benim bir yerim ağrımıyor, ağrım sızım yok ki", "Ateşim çıkmadı ki", "Dükkana bir şeyler almaya geldim, eve gidecektim" sözlerini sarf etti.

M.A'ya karantina tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

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Son dakika haber | Karantinada olması gereken çiğ köfteci satış yaparken yakalandı

Kaynak: AA

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