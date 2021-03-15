ZONGULDAK Karantina süresinin bitmesine 24 saat kala polise yakalandı

Karantina süresinin bitmesine 24 saat kala polise yakalandı

ZONGULDAK'ta koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından evde karantina altına alınan V.G.(43), karantina süresinin dolmasına 24 saat kala dışarı çıkınca ekiplerin yaptığı denetimde yakalandı.

Zonguldak Valiliği bünyesinde kurulan ekipler, kent merkezinin çeşitli noktalarında denetimlerini sürdürüyor. Valilik binası önünde denetim yapan ekipler, durdurdukları bir aracın sürücüsüne HES kodu sorgulaması yaptı. Sorgulamada koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından evinde karantina altına alınan V.G.'nin karantina süresinin dolmasına 24 saat kala dışarı çıktığı tespit edildi. V.G.'ye evinde karantina altında olması gerektiğini anlatan polis ekipleri, sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansa alınan V.G., hastanedeki sağlık kontrolünün ardından karantina süresini tamamlaması için evine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı