ZONGULDAK Karantina süresinin bitmesine 24 saat kala polise yakalandı
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ZONGULDAK Karantina süresinin bitmesine 24 saat kala polise yakalandı

15.03.2021 12:48 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:06

Karantina süresinin bitmesine 24 saat kala polise yakalandıZONGULDAK'ta koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından evde karantina altına alınan V.G.(43), karantina süresinin dolmasına 24 saat kala dışarı çıkınca ekiplerin yaptığı denetimde yakalandı.

Karantina süresinin bitmesine 24 saat kala polise yakalandı

ZONGULDAK'ta koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından evde karantina altına alınan V.G.(43), karantina süresinin dolmasına 24 saat kala dışarı çıkınca ekiplerin yaptığı denetimde yakalandı.

Zonguldak Valiliği bünyesinde kurulan ekipler, kent merkezinin çeşitli noktalarında denetimlerini sürdürüyor. Valilik binası önünde denetim yapan ekipler, durdurdukları bir aracın sürücüsüne HES kodu sorgulaması yaptı. Sorgulamada koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından evinde karantina altına alınan V.G.'nin karantina süresinin dolmasına 24 saat kala dışarı çıktığı tespit edildi. V.G.'ye evinde karantina altında olması gerektiğini anlatan polis ekipleri, sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansa alınan V.G., hastanedeki sağlık kontrolünün ardından karantina süresini tamamlaması için evine götürüldü.

ZONGULDAK Karantina süresinin bitmesine 24 saat kala polise yakalandı
ZONGULDAK Karantina süresinin bitmesine 24 saat kala polise yakalandı
ZONGULDAK Karantina süresinin bitmesine 24 saat kala polise yakalandı
ZONGULDAK Karantina süresinin bitmesine 24 saat kala polise yakalandı
ZONGULDAK Karantina süresinin bitmesine 24 saat kala polise yakalandı
ZONGULDAK Karantina süresinin bitmesine 24 saat kala polise yakalandı
ZONGULDAK Karantina süresinin bitmesine 24 saat kala polise yakalandı
ZONGULDAK Karantina süresinin bitmesine 24 saat kala polise yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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