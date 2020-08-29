Son dakika haber... Karamürselli pazarcı bulduğu içi para dolu cüzdanı zabıtaya teslim etti
Son dakika haberi: Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kurulan semt pazarında bir esnaf, bulduğu cüzdanı zabıtaya vererek sahibinin bulunmasını sağladı.
29.08.2020 11:47 | Son Güncelleme: 29.08.2020 11:47
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kurulan semt pazarında bir esnaf, bulduğu cüzdanı zabıtaya vererek sahibinin bulunmasını sağladı.
İlhan Çınar Alanı'nda kurulan semt pazarında sebze-meyve satan Barış Akbulut, içi para dolu cüzdan buldu.
Akbulut, cüzdanı Karamürsel Belediyesi zabıta ekiplerine teslim etti.
Barış Akbulut, gazetecilere, üzerine düşen insanlık görevini yerine getirdiğini söyledi.
"Teslim edip etmemekte bir an bile tereddüde düşmeden, düşürülen cüzdanı zabıta görevlilerine teslim ettim." diyen Akbulut, cüzdanın, içindeki kimlikten yola çıkılarak zabıta ekiplerince sahibine ulaştırıldığını aktardı.
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Kaynak: AA