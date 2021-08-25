Son dakika haber | Karamürsel'de "Unutmak Yeniden Yaşamaktır" fotoğraf sergisi açıldı
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Son dakika haber | Karamürsel'de "Unutmak Yeniden Yaşamaktır" fotoğraf sergisi açıldı

Son dakika haber | Karamürsel'de 'Unutmak Yeniden Yaşamaktır' fotoğraf sergisi açıldı
Anadolu Ajansı / Melih Palas - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde deprem fotoğraflarının yer aldığı "Unutmak Yeniden Yaşamaktır "adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde deprem fotoğraflarının yer aldığı "Unutmak Yeniden Yaşamaktır "adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Çamlık mevkisindeki bir çay bahçesinde açılan sergide, 17 Ağustos 1999'da Marmara Depremi'ne ait 20 fotoğraf yer alıyor.

Sergide konuşan Karamürsel Çevre Kültür Derneği (KARÇEV) Başkanı Ahmet Akgüner, Marmara Depremi'nin 22. yıl dönümü nedeniyle fotoğraf sergisi açarak vatandaşları deprem konusunda bilinçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Akgüner, "Unutmayacağız demek, yaşananları her yıl dönümünde dile getirmek değildir. Asıl olan, alınması gerekli olan önlemlerin zamanında veya planlanması ve halkın sağlıklı olarak bilgilendirilmesidir. Hatırlamak o zaman anlamlı olacaktır. Sergi TMMOB Makine Mühendisleri Kocaeli Şubesi iş birliğinde düzenlendi." dedi.

Sergi, 2 gün boyunca gezilebilecek.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Son dakika haber | Karamürsel'de 'Unutmak Yeniden Yaşamaktır' fotoğraf sergisi açıldı
Son dakika haber | Karamürsel'de 'Unutmak Yeniden Yaşamaktır' fotoğraf sergisi açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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