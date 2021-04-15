Son dakika haber | Karamürsel'de Ülkü Ocakları'ndan ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi

Son dakika haber: Ülkü Ocakları Karamürsel İlçe Başkanlığınca ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıtıldı.

Ülkü Ocakları Karamürsel İlçe Başkanlığınca ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıtıldı.

Başkan Adnan Göktekin, yaptığı açıklamada, imkanları ölçüsünde yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirtti.

Ramazanın yardımlaşma ayı olduğunu vurgulayan Göktekin, destek verenlere teşekkür etti.

Göktekin, "Allah, huzurla tüketilmesini sağlasın. Peygamber efendimizin buyurduğu gibi 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir.' düsturuyla belirlenen ailelere ramazan paketleri dağıtarak bu ayın güzelliğini ve ulviyetini yaşamış olduk. Rabbim, efendimizin güzel ahlakına sahip olmayı hepimize nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas