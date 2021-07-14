Son dakika haber... Karamürsel'de kadınlar açık havada spora ilgi gösteriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Karamürsel'de kadınlar açık havada spora ilgi gösteriyor

Son dakika haber... Karamürsel'de kadınlar açık havada spora ilgi gösteriyor
Anadolu Ajansı / Melih Palas - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı" kapsamında düzenlenen açık havada spor egzersizleri, Karamürselli kadınlardan ilgi görüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı" kapsamında düzenlenen açık havada spor egzersizleri, Karamürselli kadınlardan ilgi görüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde çevrim içi olarak yaptırılan egzersizler, normalleşme süreciyle açık havaya da taşındı.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Nagehan Malkoç, AA muhabirine, proje kapsamında diyetisyen ve fizyoterapist hizmeti de verildiğini belirterek, okul öncesi çocuklar için de programlar düzenlendiğini ifade etti.

Programa katılan Şerife Temizel de açık havada spor faaliyetlerine katıldığını dile getirerek, "Çok memnunum. Deniz ve doğayla birlikte diplomalı eğitmenlerimizle pazartesi, çarşamba ve cuma günleri aerobik, zumba ve pilates yapıyoruz. Bütün bayanları spor yapmaya bekliyorum. Sağlıklı yaşam için spor yapın." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Ali Babacan Ersin Tatar Hulusi Akar Devlet Bahçeli
Magazin Düm Tek Tek Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Zeynep Bastık
Spor Arda Turan Metin Oktay Şenol Güneş Ahmet Ağaoğlu Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Karamürsel'de kadınlar açık havada spora ilgi gösteriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 15:07:37. #1.15#

title