Son dakika haber... Karamürsel'de kadınlar açık havada spora ilgi gösteriyor

Son dakika haberleri... Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı" kapsamında düzenlenen açık havada spor egzersizleri, Karamürselli kadınlardan ilgi görüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı" kapsamında düzenlenen açık havada spor egzersizleri, Karamürselli kadınlardan ilgi görüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde çevrim içi olarak yaptırılan egzersizler, normalleşme süreciyle açık havaya da taşındı.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Nagehan Malkoç, AA muhabirine, proje kapsamında diyetisyen ve fizyoterapist hizmeti de verildiğini belirterek, okul öncesi çocuklar için de programlar düzenlendiğini ifade etti.

Programa katılan Şerife Temizel de açık havada spor faaliyetlerine katıldığını dile getirerek, "Çok memnunum. Deniz ve doğayla birlikte diplomalı eğitmenlerimizle pazartesi, çarşamba ve cuma günleri aerobik, zumba ve pilates yapıyoruz. Bütün bayanları spor yapmaya bekliyorum. Sağlıklı yaşam için spor yapın." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas