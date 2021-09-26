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Son dakika haber! Karamürsel'de at çiftliği açıldı

AA / Melih Palas - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Karamürsel'de at çiftliği açıldı

Son dakika haber: Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde at çiftliği düzenlenen törenle açıldı.

OSMANİYE (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde at çiftliği düzenlenen törenle açıldı.

Karamürsel Pazarcılar Odası Başkanı Yasin Olgun ve Derya Derdiyok ortaklığında Osmaniye Mahallesi Sünni Baba mevkisinde at çiftliği kuruldu.

Çiftliğin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, tesisin ilçe için bir ihtiyaç olduğuna dikkati çekti.

Vatandaşların gideceği, dinleneceği, hoşça vakit geçireceği alanların çoğaltılması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Burası da 5,5 dönümlük bir alan. İşletmeci Yasin Olgun ve Derya Derdiyok tarafından yapılan düzenlemelerle güzel bir tesise dönüştürüldü. Hayırlı olsun." diye konuştu.

Olgun da Karamürsel'i çok sevdiklerini, çiftlik hayallerini gerçekleştirdikleri için mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Duaların ardından kurdele kesimiyle 13 atın bulunduğu çiftlik açıldı.

Çiftlikte binicilik eğitimlerinin yanı sıra otizmli çocuklara yönelik çalışma yapılması planlanıyor.

AA / Melih Palas - Son Dakika Haberleri
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