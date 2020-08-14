Son dakika haber | Karamürsel'de 300 kök Hint keneviri ele geçirildi
Bir son dakika haberine göre Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 300 kök Hint keneviri imha edildi.
14.08.2020 14:53 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:56
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 300 kök Hint keneviri imha edildi.
Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadriye Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda Hint keneviri ekildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, bölgede 300 kök kenevir ekili olduğunu tespit etti.
Kenevirler, jandarma ekipleri tarafından imha edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Kaynak: AA