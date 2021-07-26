Son dakika haber... Karamürsel'de 1650 kurban kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Karamürsel'de 1650 kurban kesildi

Son dakika haber... Karamürsel'de 1650 kurban kesildi
Anadolu Ajansı / Melih Palas - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Kurban Bayramı'nda 1650 kurban kesildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Kurban Bayramı'nda 1650 kurban kesildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe genelinde 79, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait bir mezbaha olmak üzere 80 kurban kesim yeri bulunuyor.

Geçen yıl 1200 büyükbaş ve 550 küçükbaş kurbanın kesildiği ilçede, bu yıl yüzde 9 azalma yaşandı. Mezbaha, geçici kurban kesim yerleri, evler ve bahçeler dahil olmak üzere kesim alanlarında bu yıl 1100 büyükbaş ve 550 küçükbaş kesildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karamürsel Belediyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince oluşturulan kurban komisyonunca kurban kesim yerlerinde gerçekleştirilen denetimlerde, herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Son dakika haber... Karamürsel'de 1650 kurban kesildi
Son dakika haber... Karamürsel'de 1650 kurban kesildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

Kurbanlık boğanın saldırısında öldü, o anlar kamerada
Kurbanlık boğanın saldırısında öldü, o anlar kamerada
Tatilcilerin dönüş çilesi! Trafik 7 ilde durma noktasına geldi, art arda kazalar yaşandı
Tatilcilerin dönüş çilesi! Trafik 7 ilde durma noktasına geldi, art arda kazalar yaşandı
Türkiye'de bu bayram boğulma vakaları nedeniyle buruk geçti! Son 8 günde 43 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de bu bayram boğulma vakaları nedeniyle buruk geçti! Son 8 günde 43 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Devlet Bahçeli Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ece Erken Müge Anlı Yusuf Güney Acun Ilıcalı
Spor Diego Fatih Terim Alper Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Karamürsel'de 1650 kurban kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 13:52:09. #1.16#

title