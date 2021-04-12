Uyuşturucu operasyonunda 35 şüpheliden 8'i daha tutuklandı

Karaman merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 8'i daha tutuklandı.

Karaman merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 8'i daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 9'unun daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1 kişi hakkında "ev hapsi" adli kontrol tedbiri uygulandı. 15 zanlı ise emniyetten serbest bırakıldı.

Daha önce tutuklanan 10 şüpheli ile operasyon kapsamında toplam tutuklu sayısı 18'e yükseldi.

Operasyon

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 8 ay önce Karaman'a tarım işçisi olarak gelen bazı kişilerin, yanlarında getirdikleri sentetik uyuşturucuları sattığı bilgisine ulaşmıştı.

Yapılan çalışma sonucu 9 Nisan'da harekete geçen ekipler, Karaman, Şanlıurfa, Muğla, İzmir ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 500 polis ve 40 özel hareket görevlisinin katıldığı operasyonda 35 şüpheli gözaltına alınmış, daha önce adliyeye çıkarılan 11 şüpheliden 10'u tutuklanmış, biri de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin