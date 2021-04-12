Uyuşturucu operasyonunda 35 şüpheliden 8'i daha tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uyuşturucu operasyonunda 35 şüpheliden 8'i daha tutuklandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 8'i daha tutuklandı.

Karaman merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 8'i daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 9'unun daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1 kişi hakkında "ev hapsi" adli kontrol tedbiri uygulandı. 15 zanlı ise emniyetten serbest bırakıldı.

Daha önce tutuklanan 10 şüpheli ile operasyon kapsamında toplam tutuklu sayısı 18'e yükseldi.

Operasyon

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 8 ay önce Karaman'a tarım işçisi olarak gelen bazı kişilerin, yanlarında getirdikleri sentetik uyuşturucuları sattığı bilgisine ulaşmıştı.

Yapılan çalışma sonucu 9 Nisan'da harekete geçen ekipler, Karaman, Şanlıurfa, Muğla, İzmir ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 500 polis ve 40 özel hareket görevlisinin katıldığı operasyonda 35 şüpheli gözaltına alınmış, daha önce adliyeye çıkarılan 11 şüpheliden 10'u tutuklanmış, biri de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Uyuşturucu operasyonunda 35 şüpheliden 8'i daha tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 35 şüpheliden 8'i daha tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 35 şüpheliden 8'i daha tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 35 şüpheliden 8'i daha tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mansur Yavaş Türker Ertürk Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu
Magazin Ece Erken Hande Ataizi Canan Ergüder İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Mesut Özil Ersun Yanal Gökhan Töre Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Uyuşturucu operasyonunda 35 şüpheliden 8'i daha tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 23:18:57. #1.14#
title