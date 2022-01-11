Son dakika haber: Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda 17 kişi yakalandı
AA / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre Karaman merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.
KARAMAN (AA) - Karaman merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Adana ve Mersin'den kente uyuşturucu getirerek sattığı iddia edilen bir şebekeyi takibe aldı.
Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Karaman Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla 3 ildeki 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Evlerde ele geçirilen uyuşturucu madde ve silahlara el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.