Karaman'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 20 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karaman'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 20 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karaman'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 20 gözaltı Karaman'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

KARAMAN (İHA) - Karaman'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 20 gözaltı

KARAMAN - Karaman'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şahıslara yönelik 20 adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Sivil ve resmi olmak üzere çok sayıda polisin katıldığı operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonun halen devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği kaydedildi.

(MD-ARD-AH-

Karaman'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 20 gözaltı

Karaman'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 20 gözaltı

Karaman'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 20 gözaltı

Karaman'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 20 gözaltı

Karaman'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 20 gözaltı

Karaman'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 20 gözaltı

Sosyal medyada canlı yayın açıp uyuşturucu kullanan iki genç, polis baskınıyla yakalandı

Sosyal medyada canlı yayın açıp uyuşturucu kullanan iki genç, polis baskınıyla yakalandı

 İstifa edip memleketini dönen eski polis, evinin bahçesinde ölü bulundu

İstifa edip memleketini dönen eski polis, evinin bahçesinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Dağlı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title