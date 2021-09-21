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Son dakika haber: Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

AA / Murat Özünal - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

Son dakika haberler... Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, D.E.K'yi uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu, bin 105 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Son dakika haber: Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

AA / Murat Özünal - Son Dakika Haberleri
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