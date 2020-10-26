Son dakika haber | Karaman'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
26.10.2020 23:31 | Son Güncelleme: 26.10.2020 23:34
Son dakika gelişmesine göre Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Ahmet Kaya yönetimindeki 70 AY 675 plakalı otomobil, Urgan Mahallesi, İbrahim Öktem Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak karşı şeride geçti.
Kazada sürücüyle otomobilde bulunan Mustafa Koraş yaralandı.
Yaralılar Karaman Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin