Son dakika haber! Karaman'da tarlada çalışırken traktörden düşen kişi öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Karaman'da tarlada çalıştığı sırada traktörden düşen kişi hayatını kaybetti.

Karaman'da tarlada çalıştığı sırada traktörden düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi 2. Organize Sanayi yolunda bulunan bir tarlada traktörüyle balya yapan Şenol Arslansarı (29), henüz bilinmeyen nedenle traktörden düştü.

Traktör ise Arslansarı düştükten sonra ilerleyerek yan tarafta bulunan mısır ve ayçiçeği tarlasını dolaşıp taşlık alana takılarak çalışır vaziyette bulundu.

Tarlada Arslansarı'nın hareketsiz şekilde olduğunu gören çiftçiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arslansarı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cenaze, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal