Son dakika haber: Karaman'da silahlı kavga: 1 yaralı - Haberler
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Son dakika haber: Karaman'da silahlı kavga: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Karaman'da silahlı kavga: 1 yaralı Karaman'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

KARAMAN (İHA) - Karaman'da silahlı kavga: 1 yaralı

KARAMAN - Karaman'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Kırbağ Mahallesi Mara yolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, S.K. ile T.G. buluşarak alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda T.G, yanında bulunan tabanca ile S.K'ye 3 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. S.K, bacaklarına isabet eden kurşunla yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.K, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde ve T.G'nin aracında inceleme yaptı.

Olayın ardından kaçan T.G. polis tarafından kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika haber: Karaman'da silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika haber: Karaman'da silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika haber: Karaman'da silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika haber: Karaman'da silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika haber: Karaman'da silahlı kavga: 1 yaralı

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İhlas Haber Ajansı / Mehmet Dağlı - Son Dakika Haberleri

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