Son dakika haber | Karaman'da kavgayı ayırmaya çalışan gardiyan silahla yaralandı
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Son dakika haber | Karaman'da kavgayı ayırmaya çalışan gardiyan silahla yaralandı

21.10.2020 14:23 | Son Güncelleme: 21.10.2020 14:26
Son dakika haber | Karaman'da kavgayı ayırmaya çalışan gardiyan silahla yaralandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Karaman'da, M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde çıkan kavgayı ayırmaya çalışan gardiyan silahla yaralandı.

Karaman'da, M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde çıkan kavgayı ayırmaya çalışan gardiyan silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, infaz kurumu önünde cezaevindeki görüşe gelen mahkum yakınları arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Elmas N. yanında getirdiği silahla, karşı tarafa ateş etti. Tabancadan çıkan kurşun, kavgayı ayırmaya çalışan gardiyan Hacı Ali Soyyiğitoğlu'na isabet etti.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Soyyiğitoğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli Elmas N. polis tarafından gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin de olay yerine gelerek bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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