Son dakika haber: Karaman'da hedef Kovid-19 risk haritasında "mavi" kategoride yer almak

Son dakika habere göre Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla hedeflerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasında en düşük risk grubunda yer almak olduğunu söyledi.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla hedeflerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasında en düşük risk grubunda yer almak olduğunu söyledi.

Koronavirüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili valilik binasında oda başkanlarıyla bir araya gelen Işık, Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre illerin düşük, orta, yüksek, çok yüksek olarak 4 ayrı risk grubuna ayrıldığı anımsatıldı.

Karaman'ın son iki hafta boyunca çok yüksek riskli bölgede bulunduğunu ifade eden Işık, yürütülen özverili çalışmaları sayesinde kentin kırmızı kategoride olan konumunun turuncuya düşürüldüğünü belirtti.

Bunun sonucunda esnafın iş yerlerini yeniden açacak olmasının sevindirici olduğunu belirten Işık, şunları kaydetti:

"Tabii bunun süreğen olması ve devamlılık arz etmesi gerekir. Biz bunu çok sıkı tedbirlerle götürmeliyiz ki; yarın yine kapatmak zorunda kalmayalım. Onun için sizlerle bir araya gelerek bu toplantıyı yapmak istedik. Bu konuda sağlık müdürlüğümüz sizi bilgilendirecek. Hem de sizleri dinleyerek bir yol haritası çizmek istiyoruz. Bu süreçte iller adeta kendi aralarında yarışmaya girdi ve alacakları kararlarla bu süreci yönetecek. Biz tepeden inme kararlar almayacağız. Sizlerle yüz yüze sık sık toplanarak, 'neler yapabiliriz, ne gibi tedbirler alabiliriz, bu işi hem nasıl bitirebiliriz hem de esnafımız nasıl işlerine devam edebilir?', bunun çalışmaları içinde olacağız."

Halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde alınan tedbirlerin titizlikle uygulanarak takip edilmesi noktasında oda başkanlarından hassasiyet göstermelerini isteyen Vali Işık, Karaman'ın zorlu bir süreçten geçtiğini bildirdi.

"Hayatımızın normale dönebilmesi, tedbirlere titizlikle riayet edilmesiyle mümkün olabilecek"

Salgını yenmenin en pratik yolunun sokak ve caddelerdeki sosyal hareketliliği en aza indirmek olduğunu anlatan Işık, şöyle devam etti:

"HES kodu uygulamasının belirlenen alanlarda ve iş yerlerinde titizlikle uygulanmaya devam edilmesi, virüs ile mücadelede önemli bir yer teşkil ediyor. Sosyal ve gündelik hayatımızın normale dönebilmesi, tedbirlere titizlikle riayet edilmesi ile mümkün olabilecek. Sağlık Bakanlığının yayınladığı haritada turuncu olan ilimizin durumunu, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak, kalabalık ortamlardan uzak durarak mavi konumuna getirebiliriz. Hedefimiz mavi kategori, bunu hep birlikte başaracağız."

Katılımcıların da görüş ve önerilerini dile getirdiği toplantı, konuya ilişkin soru cevap bölümüyle sona erdi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Kamuran Ballı, İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun, İl Yazı İşleri Müdürü Metin Görcü, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gökhan Alkan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bayram Uysal ve diğer oda başkanları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin