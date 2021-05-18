Son dakika haber! Karaman'da dini nikahlı karısını silahını temizlerken vurarak öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı
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Son dakika haber! Karaman'da dini nikahlı karısını silahını temizlerken vurarak öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı

Son dakika haber! Karaman'da dini nikahlı karısını silahını temizlerken vurarak öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Karaman'da av tüfeğini temizlediği sırada imam nikahlı karısını yanlışlıkla vurarak ölümüne neden olduğu öne sürülen koca tutuklandı.

Karaman'da av tüfeğini temizlediği sırada imam nikahlı karısını yanlışlıkla vurarak ölümüne neden olduğu öne sürülen koca tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, T. N. (25) Kazım Karabekir Mahallesi 252 Sokak'taki evinde, ruhsatsız av tüfeğini temizlerken silah ateş aldı.

Bu sırada evde oturan dini nikahlı eşi, iki çocuk annesi Satı Laçin (25), silahtan çıkan saçmaların bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadın, buradaki ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.

Saçmaların bacağındaki atardamarı parçaladığı öğrenilen Laçin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, T.N'yi gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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