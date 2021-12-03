Son dakika haber! Karaman'da çalınan otomobili polis 5 saat sonra terk edilmiş halde buldu

KARAMAN (İHA) - Karaman'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalınan otomobil, 5 saat sonra polis tarafından terk edilmiş halde bulundu.

Hırsızlık olayı, gece geç saatlerde Hürriyet Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, fabrikada işçi olan Y.U., akşam saatlerinde otomobilini evinin önüne park ettikten sonra çalışmak üzere gece vardiyasına gitti. Sabah saatlerinde evine dönen Y.U., bir süre sonra park halindeki otomobilinin yerinde olmadığını fark ederek, polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine hemen çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarından aracın seyrettiği güzergahları izlemeye aldı. Ekipler, otomobilin en son Cumhuriyet Mahallesinde bulunduğunu belirledi. Yapılan aramalar sonucunda otomobil Atatürk Caddesi üzerinde terk edilmiş halde bulundu. Olay yeri inceleme ekibi çalınan araçta parmak izi çalışması yaptı. Tamamlanan incelemelerin ardından araç sahibine teslim edildi. Polis, otomobilin çocuk yaştaki kişiler tarafından gezmek amacıyla çalınmış, yakıtı bittiği içinde terk edilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. - KARAMAN