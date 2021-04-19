Son dakika haber! Karaman'da bir köyün karantinası kaldırıldı
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Son dakika haber! Karaman'da bir köyün karantinası kaldırıldı

Son dakika haber! Karaman'da bir köyün karantinası kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Karaman'da bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.

Karaman'da bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.

Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun, Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında, merkeze bağlı Yukarıakın köyünde 6 Nisan'da başlatılan karantinanın kaldırıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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