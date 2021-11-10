Son dakika haber... Karaman'da atık kağıt deposunda çıkan yangın hasara yol açtı - Haberler
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Son dakika haber... Karaman'da atık kağıt deposunda çıkan yangın hasara yol açtı

AA / Murat Özünal - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Karaman'da atık kağıt deposunda çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika gelişmesine göre Karaman'da atık kağıt toplama deposunda çıkan yangın söndürüldü.

KARAMAN (AA) - Karaman'da atık kağıt toplama deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Hamidiye Mahallesi 723. Sokak'ta bulunan atık kağıt depolama tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, tesiste hasar oluştu.

AA / Murat Özünal - Son Dakika Haberleri
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