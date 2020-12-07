Karaman'da Alman vatandaşının şüpheli ölümü
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Karaman'da Alman vatandaşının şüpheli ölümü

07.12.2020 22:41 | Son Güncelleme: 07.12.2020 22:55

Karaman'da, Alman vatandaşı bir kişi, kaldığı iş merkezindeki büroda tanıdığı bir kişiyle sohbet ederken bir anda fenalaşarak hayatını kaybetti.

Karaman'da, akşam saatlerinde Kirişçi Mahallesi 47. Sokak'ta bulunan Ahmet Talat Duru İş Merkezi'nin birinci katında bulunan büroda yaşanan olayda, Almanya vatandaşı olduğu öğrenilen 53 yaşındaki Stefan Seiler, büro içerisinde tanıdığı bir kişi ile sohbet ettiği sırada bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

Bunun üzerine sağlık ekibinden yardım istendi. Adrese gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Seiler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Seiler'in cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Seiler'in bürodaki valiz ve eşyaları ise polis tarafından karakola götürüldü. Aniden fenalaşarak hayatını kaybeden Stefan Seiler'in geldiği Karaman'da parası olmadığı için 10 gündür büroda kaldığı iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Karaman'da Alman vatandaşının şüpheli ölümü
Karaman'da Alman vatandaşının şüpheli ölümü
Karaman'da Alman vatandaşının şüpheli ölümü
Karaman'da Alman vatandaşının şüpheli ölümü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DAĞLI

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