Son dakika haber... Karaman'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı
Gelen son dakika haberlerine göre Karaman'da 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, hasara yol açtı.
26.08.2020 14:15 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:52
Karaman'da 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, hasara yol açtı.
Yangın, Kırbağı Mahallesi 757. Sokak't bulunan 3 katlı bir apartmanın çatısında meydana geldi.
Binanın çatısından dumanların çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.
Çatıda hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Kaynak: AA