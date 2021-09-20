Son dakika haberleri... Bakan Karaismailoğlu: "Projeyi 2023 yılının ilk aylarında bitirmeyi planlıyoruz"
AA / Lokman Akkaya - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre Detay görüntüler Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklaması İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı Lansmanı'na katıldı.
Detay görüntüler
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklaması İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı Lansmanı'na katıldı.