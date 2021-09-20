Son dakika haberleri... Bakan Karaismailoğlu: 'Projeyi 2023 yılının ilk aylarında bitirmeyi planlıyoruz' - Haberler
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Son dakika haberleri... Bakan Karaismailoğlu: "Projeyi 2023 yılının ilk aylarında bitirmeyi planlıyoruz"

AA / Lokman Akkaya - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Detay görüntüler Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklaması İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı Lansmanı'na katıldı.

Detay görüntüler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklaması İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı Lansmanı'na katıldı.

Son dakika haberleri... Bakan Karaismailoğlu: Projeyi 2023 yılının ilk aylarında bitirmeyi planlıyoruz

Son dakika haberleri... Bakan Karaismailoğlu: Projeyi 2023 yılının ilk aylarında bitirmeyi planlıyoruz

Son dakika haberleri... Bakan Karaismailoğlu: Projeyi 2023 yılının ilk aylarında bitirmeyi planlıyoruz

Son dakika haberleri... Bakan Karaismailoğlu: Projeyi 2023 yılının ilk aylarında bitirmeyi planlıyoruz

Son dakika haberleri... Bakan Karaismailoğlu: Projeyi 2023 yılının ilk aylarında bitirmeyi planlıyoruz

Son dakika haberleri... Bakan Karaismailoğlu: Projeyi 2023 yılının ilk aylarında bitirmeyi planlıyoruz

Son dakika haberleri... Bakan Karaismailoğlu: Projeyi 2023 yılının ilk aylarında bitirmeyi planlıyoruz

Son dakika haberleri... Bakan Karaismailoğlu: Projeyi 2023 yılının ilk aylarında bitirmeyi planlıyoruz

Son dakika haberleri... Bakan Karaismailoğlu:
AA / Lokman Akkaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri... Bakan Karaismailoğlu: 'Projeyi 2023 yılının ilk aylarında bitirmeyi planlıyoruz' - Haberler
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