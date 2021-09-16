Karaismailoğlu: "(Sel felaketi) Tomrukların büyük bir kısmını toplayarak denizdeki tehlikeyi bertaraf etmiş olduk"
AA / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklaması SİNOP - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesinde Afet Koordinasyon Merkezi'nde basın açıklaması gerçekleştirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklaması SİNOP - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesinde Afet Koordinasyon Merkezi'nde basın açıklaması gerçekleştirdi. (2)