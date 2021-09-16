Karaismailoğlu: '(Sel felaketi) Tomrukların büyük bir kısmını toplayarak denizdeki tehlikeyi bertaraf etmiş olduk' - Haberler
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Karaismailoğlu: "(Sel felaketi) Tomrukların büyük bir kısmını toplayarak denizdeki tehlikeyi bertaraf etmiş olduk"

AA / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklaması SİNOP - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesinde Afet Koordinasyon Merkezi'nde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklaması SİNOP - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesinde Afet Koordinasyon Merkezi'nde basın açıklaması gerçekleştirdi. (2)

Karaismailoğlu: (Sel felaketi) Tomrukların büyük bir kısmını toplayarak denizdeki tehlikeyi bertaraf etmiş olduk

Karaismailoğlu: (Sel felaketi) Tomrukların büyük bir kısmını toplayarak denizdeki tehlikeyi bertaraf etmiş olduk

Karaismailoğlu: (Sel felaketi) Tomrukların büyük bir kısmını toplayarak denizdeki tehlikeyi bertaraf etmiş olduk

Karaismailoğlu:
AA / Mehmet Kumcağız - Son Dakika Haberleri
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Haber: Karaismailoğlu: '(Sel felaketi) Tomrukların büyük bir kısmını toplayarak denizdeki tehlikeyi bertaraf etmiş olduk' - Haberler
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