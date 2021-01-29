Son dakika haber: Karadenizli balıkçılar, hamsideki "kısmi avlanma yasağı" kararını değerlendirdi

Bir son dakika haberine göre Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulmasına ilişkin kararın süresinin 7 Şubat'a kadar uzatılmasına ilişkin, "Herkesin kafasında farklı düşünceler oluştu.

Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulmasına ilişkin kararın süresinin 7 Şubat'a kadar uzatılmasına ilişkin, "Herkesin kafasında farklı düşünceler oluştu. 'Bu sezonu kapattım' desinler kimsenin kafasında kuşku kalmaz." dedi.

Karadeniz'deki bazı balıkçılar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan, "İstanbul Boğazı'nın tamamı ile Karadeniz'de İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularda her türlü av aracı ile ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulmasına ilişkin karar"ın süresinin 7 Şubat'a kadar uzatılmasını değerlendirdi.

Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, alınan kararı saygıyla karşıladığını ancak alelacele alınmış bir karar olduğunu savundu.

Mutlu, ilk alınan 10 günlük yasak kararının ardından ikinci kez alınan kararı da olumlu bulduklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Dün akşam biten kısıtlama süresinin ardından Trabzon'daki ilgili kurumlarla görüştük ve yasağın devam edip etmeyeceğini sorduk. Onlar da henüz yeni bir karar olmadığını söylediler ve balıkçı teknelerimiz denize açılmaya hazırlanırken, hatta bazıları açılmışken 'yeni karar geldi, süre uzatıldı, geri dönün' dediler. Böyle bir uygulama olamaz. Bu basite alınacak bir olay değil. Tamam devlet uygun görmüş, 'piyasada satılan balıklara baktık, 10 gün yasak koyduk' denildi. Bunu saygıyla karşıladık ama artık sezonu kapatın, insanlar da umudunu kessin. Şu anda hamsilerden alınan numunenin iyi olduğu söyleniyor. Bakanlık, '3 gün denize çıkmayı serbest bırakıyoruz' diyebilir ve sonra hamsi ince ya da küçükse tekrar yasaklayabilir."

Alınan kararın hem vatandaşları hem de balıkçıları mağdur ettiğini belirten Mutlu, "Karadeniz'e İstanbul tarafından balık geliyor. Kilosu 30-40 lira. İnsanlar nasıl alsınlar bu fiyata. Hem de tekneler denize açılamıyor, tayfa iş bulamıyor. Artık yasaklamak bence çok yersiz. Herkesin kafasında farklı düşünceler oluştu. 'Bu sezonu kapattım' desinler kimsenin kafasında kuşku kalmaz." dedi.

Ortahisar ilçesindeki balık satış pazarı esnafından Mehmet Can Örsaloğlu da av kısıtlamasının hamsinin popülasyonu içinde iyi olduğunu bildirerek, "Şu anda hamsi 10 numara. Yasaklardan dolayı irileşmeye başladı. Keşke bunu sezonun ortasında değil de başında yapsalardı. O zaman ben inanıyorum ki balık daha farklı, daha iri olurdu." ifadelerini kullandı.

Ordu

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz ise hamsinin boyutunun küçük olması nedeniyle alınan kararı kesinlikle doğru bulduğunu söyledi.

Hamsinin büyümesi için daha uzun av yasağı süresine ihtiyaç olduğunu savunan Karadeniz, bu tür kısıtlamaların hamsinin gelişimi ile beraber denizlerdeki ömrünü de uzattığını dile getirdi.

Karadeniz'deki tüm balıkçıların da bu tür yasakları olumlu karşılaması gerektiğini vurgulayan Karadeniz, "Bunun kesinlikle bir restleşme olarak görülmemesi lazım. Sürdürülebilir balıkçılık anlamında, denizin iyileştirilmesi noktasında, avcılığın gelecek yıllara yayılması için bunun iyi bir karar olacağına inanıyorum. Ben de dahil tüm balıkçılarımız biraz daha sabırlı ve bilinçli olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Giresun

Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan ise bundan sonraki süreçte getirilecek av yasaklarının hamsiye etki etmeyeceğini belirtti.

Gürcistan ve Abhazya bölgesinde avlanmanın devam ettiğine değinen Arslan, şunları kaydetti:

"Bu geç kalınmış bir karar. Çok daha önceden bu kararın alınması gerekirdi. Geçmiş yıllara bakarsak bu zamanlarda kıyılarımızda zaten hamsi olmuyordu. Hamsi kıyılarımızı bu zamanlarda terk ediyordu. Yani şu an konulmuş yasak çok da anlamlı bir şey değil. Türkiye'de yasak var ancak hamsi avının devam ettiği karşı kıyılarda katliam yapılıyor. Şu an konulan yasak hamsi popülasyonuna çok da etki etmeyecektir. Hamsi 2-3 ay önce avlanırken bu yasak konulsaydı, o zaman bir anlam ifade ederdi. Hamsi kıyılarımız terk etmişken yasağın bir anlamı yok."

Yeni av sezonunda hamsi avcılığının kasım ayının ilk haftası başlaması gerektiğinin altını çizen Arslan, buna rağmen hamsinin yine kalitesiz olması durumunda yetkililerin o zaman devreye girmesi gerektiğini dile getirdi.

-"Bu sezonu nadasa bırakalım"

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cemal Dinçer de kararın sezonun başında alınması gerektiğini düşündüğünü ancak geç de olsa olumlu bulduğunu anlattı.

Dinçer, "Keşke sezonun başında bu öngörüyü yapabilseydiler, biz bu kararın alınması gerektiğini daha önceden söylemiştik, 1 yıl avlanmasın demiştik ama olmadı. Sezona başlandı ve gördüler ki bu vicdani olarak hiç iyiye gitmiyor, geç de olsa sezonun arasında da olsa stokları koruma adına gerçekten çok olumlu ve cesur bir adım oldu. Bence, 'bu yıl hamsiden hayır yok' deyip bu sezonu nadasa bırakalım. Benim görüşüm, bir ay av yapılmaması yönündedir. Zaten av sezonunun bitmesine de bir ay kaldı." ifadelerini kullandı.

Bu yıl hamsi avcılığının düşmesiyle bu yasağın olumlu sonuçlarını gelecek sezon görmenin mümkün olacağını bildiren Dinçer, "Seneye kaliteli hamsinin sofralarımıza geleceğini tahmin ediyorum iklim şartlarında anormal değişiklik olmazsa. Av yasağı çabasının gerçekten yararlı olacağını tahmin ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek sezon aynı hataya düşülmemesi için hamsi avcılığında kontrollerin çok sıkı yapılması gerektiğinin altını çizen Dinçer, şunları kaydetti:

"İlk av verilerine bakacağız, avlanan hamsi yasal boyun altında ise onu durduracağız, avlamayacağız. Balıkçıya söyleyeceğiz 'önce küçük ağ sar, bak hamsi ince ise bunu sarma, irisini al.' Çünkü onların araçları, gırgır ağı maalesef seçici davranamıyor ince balığı ayıramıyor, trol gibi değil. Popülasyonda gerçekten iri hamsi olabilir ama siz onu alamıyorsanız o zaman ona başka çare düşünmek lazım. Bir sene çok az bir süre ama hiç yoktan iyidir, hayatı kurtarma açısından elzemdir. Dinamik bir stoktur hamsi toparlayabilir ama birden de tam ideal şartlara gelmez. Bir kaç yıl kontrollü av yasağına uygun bir şekilde avcılık yaptığımız takdirde hamsi stoku kendini yenileyecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay