Son dakika haber: Karadağ'da yeni hükümet güvenoyu aldı
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Son dakika haber: Karadağ'da yeni hükümet güvenoyu aldı

04.12.2020 19:13 | Son Güncelleme: 04.12.2020 19:17
Son dakika haber: Karadağ'da yeni hükümet güvenoyu aldı

Son dakika haberi... Balkan ülkesi Karadağ'da 30 Ağustos'ta yapılan genel seçimin ardından oluşturulan yeni koalisyon hükümeti güvenoyu aldı.

Balkan ülkesi Karadağ'da 30 Ağustos'ta yapılan genel seçimin ardından oluşturulan yeni koalisyon hükümeti güvenoyu aldı.

"Karadağ'ın Geleceği İçin", "Bizim Ulusumuz Barıştır" ve "Siyahtan Beyaza" isimli ittifakların oluşturduğu yeni hükümet için Karadağ Meclisi'nde güven oylaması yapıldı.

Mecliste üç gündür süren tartışmaların ardından yapılan oylamaya 81 milletvekilinin 70'i katıldı, 41 milletvekilinin desteklediği yeni kabine 1 farkla güvenoyu aldı.

"Karadağ'ın Geleceği İçin" ittifakından Başbakan Zdravko Krivokapic, yaptığı konuşmada, kendilerini destekleyen tüm milletvekillerine teşekkür ederek, yeni kabinenin disiplinli şekilde ülkenin çıkarları doğrultusunda faaliyet göstereceğini söyledi.

Krivokapic'in başbakan olarak görev aldığı yeni kabinedeki diğer isimler şöyle:

"Başbakan Yardımcısı Dritan Abazovic, Dışişleri Bakanı Djordje Radulovic, İçişleri Bakanı Sergej Sekulovic, Savunma Bakanı Olivera Injac, Maliye Bakanı Milojko Spajic, Eğitim Bilim Kültür ve Spor Bakanı Vesna Bratic, Sağlık Bakanı Jelena Borovinic Bojovic, Ekonomik Kalkınma Bakanı Jakov Milatovic, Sermaye Yatırımları Bakanı Mladen Bojanic, Kamu Yönetimi Dijital Toplum ve Medya Bakanı Tamara Srzentic, Çevre ve Şehircilik Bakanı Ratko Mitrovic, Tarım Orman ve Su İşleri Bakanı Aleksandar Stijovic, Adalet ve Azınlık Hakları Bakanı Vladimir Leposavic."

Karadağ'da 30 Ağustos'ta yapılan genel seçimde Batı yanlısı Sosyalistlerin Demokratik Parti (DPS) öncülüğündeki "Karadağ İçin Kararlı" ittifakı en fazla oyu alsa da yeni hükümeti kurmak için gerekli çoğunluğu sağlayamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

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