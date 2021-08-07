Son dakika haber | Karacasu'da zeytinlik yangını; alevler ormanı tehdit ediyor

Son dakika haber... AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, zeytin bahçelerinde yangın çıktı.

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, zeytin bahçelerinde yangın çıktı. Alevlerin yakındaki ormanlık alana sıçramaması için itfaiye ve orman ekipleri yoğun çalışma başlattı.

Yaklaşık bir haftadır orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğü Karacasu ilçesinde bu kez de Bahçeköy Mahallesi'nde yangın çıktı. Saat 16.30 sıralarında Bahçeköy Mahallesindeki, bir zeytinlik alandan alevlerin yükseldiğini fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin rüzgarın da etkisiyle 500 metre ilerideki kızılçam ağaçları ile kaplı ormanlık alana sıçramaması için karadan mücadele sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Gürkan