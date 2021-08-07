Son dakika haber | Karacasu'da zeytinlik yangını; alevler ormanı tehdit ediyor
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Son dakika haber | Karacasu'da zeytinlik yangını; alevler ormanı tehdit ediyor

Son dakika haber | Karacasu'da zeytinlik yangını; alevler ormanı tehdit ediyor
Demirören Haber Ajansı / Murat Gürkan - Haberler | Güncel

Son dakika haber... AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, zeytin bahçelerinde yangın çıktı.

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, zeytin bahçelerinde yangın çıktı. Alevlerin yakındaki ormanlık alana sıçramaması için itfaiye ve orman ekipleri yoğun çalışma başlattı.

Yaklaşık bir haftadır orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğü Karacasu ilçesinde bu kez de  Bahçeköy Mahallesi'nde yangın çıktı. Saat 16.30 sıralarında Bahçeköy Mahallesindeki, bir zeytinlik alandan alevlerin yükseldiğini fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin rüzgarın da etkisiyle 500 metre ilerideki kızılçam ağaçları ile kaplı ormanlık alana sıçramaması için karadan mücadele sürdürüyor. 


Son dakika haber | Karacasu'da zeytinlik yangını; alevler ormanı tehdit ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Gürkan

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