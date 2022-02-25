Son dakika haber: Karacadağ'ın yatırımlarla kış turizminde öne çıkması hedefleniyor

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'daki 1919 rakımlı Karacadağ'ın, yapılacak otel ve sosyal tesislerle kış turizminde öne çıkması hedefleniyor.

Karacadağ Kayak Merkezi, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Adıyaman'a aynı mesafedeki uzaklığı dolayısıyla bölge insanı tarafından sıkça ziyaret ediliyor.

Halk arasında "Güneydoğu'nun Uludağ"ı olarak da nitelendirilen Karacadağ, her kış günübirlik binlerce kişiyi ağırlıyor.

Artan ilgi dolayısıyla bölgeye Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince yatırım kararı alınarak ihale yapıldı.

Çevre illerden gelen ziyaretçilerin merkezde konaklamasına imkan sağlanacak 50 yataklı bir otelin kazandırılacağı merkeze restoran da yapılacak.

Ayrıca 300 metrelik pistin uzatılabilmesi için çalışma başlatıldı.

"50 yataklı otel yapılacak"

Karacadağ Kayak Merkezi Sorumlusu Orhan Atilla, AA muhabirine, geçen yıl Kovid-19 salgını nedeniyle açamadıkları tesiste 2 yıl aradan sonra kayakseverlerle buluşmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Bu yıl günübirlik ziyaretçi sayısının geçen senelere göre daha fazla olduğunu belirten Kaya, merkezin gelecek yıl yeni çehresiyle ziyaretçilerini ağırlamasını hedeflediklerini dile getirdi.

Merkezde gerçekleştirilecek yatırımın ihalesinin yapıldığını vurgulayan Kaya, "Merkezimizin şu an imkanları kısıtlı. Otel bulunmuyor, pist küçük geliyor. Güneydoğu'nun tek kayak merkezi burası. Bölgeye gelen insanların ihtiyaçlarının yüzde 20'sini anca karşılıyor. Şu anda yapılacak tesisler, misafirlerin ihtiyaçlarını yüzde 100 karşılayacak. Daha önce pistte 100-150 kişi kayabiliyordu, önümüzdeki sezon inşallah 300-400 kişilik pist yapılır." diye konuştu.

Yatırım müjdesi ziyaretçileri mutlu etti

Ziyaretçilerden Hakan Sarıkurt, kayak için Diyarbakır'dan geldiğini söyledi.

Bölgeden çok fazla kişinin buraya gelmek istediğini ancak konaklama imkanı bulunmadığını anlatan Sarıkurt, "Daha iyi bir tesis ve profesyonel bir merkez olursa daha çok insanın burayı tercih edeceğini düşünüyorum." dedi.

Ziyaretçilerden Bahattin Yıldırım ise merkezin şu anda küçük olması nedeniyle misafirlerin beklentilerini yeterince karşılayamadığını ifade etti.

Merkeze yapılacak yatırıma sevindiğini vurgulayan Yıldırım, "Kayak merkezine bugün geldik, gayet güzel. Pist alanı biraz küçük, büyütülmesi gerekiyor. Binlerce insan buralara geliyor. Yapılacak yatırımla buranın cazibesi daha da artar." ifadelerini kullandı.