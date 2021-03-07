Son dakika haber: Karacabey'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen A.O.B. ve U.D'yi takibe aldı.

Harmanlı Mahallesi yakınında polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan zanlıların bulunduğu 16 ACK 320 plakalı araç, kovalamaca sonucu Trakya Birlik Kavşağı'nda durduruldu.

Araçta yapılan aramalarda 300 gram sentetik kannobioid ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Fidan