Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 3 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında son günlerde operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlardan birinde, 3 kişi hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. ve G.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başka bir operasyonda, uyuşturucu kullanmaktan 13 kişi hakkında işlem yapan ekipler, aramalarda 3 kilo 18 gram esrar, 145,15 gram sentetik kannabinoid, 19 gram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Ayrıca, 8 yıldır firari durumda bulunan, hakkında birçok suçtan yakalama kararı ve 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan M.T. yakalanarak cezaevine teslim edildi.