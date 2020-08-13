Son dakika haber... Karacabey Belediyespor, Taşkın Kartal'ı transfer etti Son dakika habere göre TFF 2. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor, 24 yaşında orta sahada oyuncusu Taşkın Kartal ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor, 24 yaşında orta sahada oyuncusu Taşkın Kartal ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, yaptığı açıklamada, eksik olarak gördükleri orta saha mevkisine Hekimoğlu Trabzon'dan Taşkın Kartal'ı transfer ettiklerini belirterek, sözleşmenin her iki taraf için de hayır olmasını diledi. Taşkın Kartal, 1461 Trabzon, Düzyurtspor, Hekimoğlu Trabzon ve Osmaniyespor formalarını giydi. Kaynak: AA