Son dakika haber! Karaburun'da makilik yangını (2)

Son dakika gündem haberi: KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Karaburun ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Karaburun ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yapılan ilk incelemede 7 hektar alanın zarar gördüğü öğrenilirken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık