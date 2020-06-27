Son dakika haber | Karabük'te YKS'nin ilk oturumu sorunsuz tamamlandı Son dakika haberleri... Karabük Valisi Fuat Gürel, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT), sorunsuz bir şekilde tamamlandığını bildirdi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT), sorunsuz bir şekilde tamamlandığını bildirdi.

Vali Gürel, yaptığı açıklamada, Karabük'te 27 sınav binasında 7 bin 697 adayın girdiği sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlandığını söyledi.

Adayların sağlığını korumak için sınav binalarında günler öncesinden bir planlama ve hazırlık süreci yaşandığını belirten Gürel, "Tüm tedbirler en üst seviyede alındı. Sınav öncesi ve sonrasında görev alan herkese teşekkür ediyorum. Sınava giren adaylarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum." dedi.

Kaynak: AA