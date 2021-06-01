Son dakika haber | Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haberine göre Karabük'te uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Karabük'te uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında alınan istihbarat doğrultusunda çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda bir ikamete düzenlenen operasyonda O.K., M.F.H. ve A.B.S. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

İkamette yapılan aramada cam bardak ve kavanozlar içerisinde 1 kilogram 21 gram marihuana maddesi, 2,49 gram sentetik kannabinoid, 4 adet hap ve uyuşturucu madde tüketiminde kullanıldığı tespit edilen 3 adet öğütücü aparat ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı