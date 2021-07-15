Son dakika haber | Karabük'te traktörle çekilen tomruğun altında kalan kişi öldü
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Son dakika haber | Karabük'te traktörle çekilen tomruğun altında kalan kişi öldü

Son dakika haber | Karabük'te traktörle çekilen tomruğun altında kalan kişi öldü
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Karabük'ün Eskipazar ilçesinde ormanlık alanda traktörle çekilen tomruğun altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde ormanlık alanda traktörle çekilen tomruğun altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Sofular köyü yakınlarındaki ormanlık alanda ağaç kesim işinde çalışan Rafet Göksu (76), traktörle çekilen tomruğun altında kaldı.

Durumu fark eden diğer işçiler, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kişinin öldüğünü belirledi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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