Son dakika haber: Karabük'te tarihi eser operasyonu Gelen son dakika haberlerine göre Karabük'ün Yenice ilçesinde yapılan operasyonunda çok sayı tarihi eser ele geçirildi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde yapılan operasyonunda çok sayı tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma sonucu tarihi eser kaçakçılığı bilgisi alınarak operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda, 400 gram kubar esrar, 12 kök kenevir bitkisi, 10 gram kenevir tohumu, 181 adet tarihi nitelikli obje, 20 adet tarihi sikke ve 5 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Operasyonda Y.Ü. ve Y.E.İ. gözaltına alınırken, şahıslar hakkında Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefetten adli işlem başlatıldı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kişi, Yenice Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Karabük İl Jandarma Komutanlığınca; sorumluluk sahasında tüm kaçakçılık olayları konusunda uygulama ve kontrollere kararlılıkla devam edileceği belirtildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA