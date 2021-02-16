Son dakika! Su kuyusuna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
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Son dakika! Su kuyusuna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

16.02.2021 17:15 | Son Güncelleme: 16.02.2021 17:59

Son dakika haberleri: Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 7 metrelik su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 7 metrelik su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yazı köyü yakınlarındaki bir su kuyusundan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Merdiven yardımıyla 7 metrelik kuyuya inen görevliler, köpeği bulunduğu yerden çıkardı.

Köpek, tedavi edilmek üzere belediye veterinerine teslim edildi.

Köpeğin kurtarılma anı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Son dakika! Su kuyusuna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika! Su kuyusuna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika! Su kuyusuna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika! Su kuyusuna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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