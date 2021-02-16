Son dakika! Su kuyusuna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
16.02.2021 17:15 | Son Güncelleme: 16.02.2021 17:59
Son dakika haberleri: Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 7 metrelik su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 7 metrelik su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, Yazı köyü yakınlarındaki bir su kuyusundan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Merdiven yardımıyla 7 metrelik kuyuya inen görevliler, köpeği bulunduğu yerden çıkardı.
Köpek, tedavi edilmek üzere belediye veterinerine teslim edildi.
Köpeğin kurtarılma anı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı